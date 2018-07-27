Описание
Мультисоветник форекс с алгоритмом нейросети, 15 советников в одном.
Ниже описаны тактики, по которым работает форекс мультисоветник «D-FX S&T 5.21». Каждая тактика подкреплена тестами с подробным описанием. Так же обратите внимание на видео, которые находятся во вкладке «Видео» на данной странице, увидите как работает советник по разным тактикам, как его настраивать и т.д.
Мультисоветник «D-FX S&T 5.21» успешно протестирован сотнями трейдеров и все они остались довольны покупкой.
Описание тактик, тесты и файлы настроек (*.set)
При тестировании нет возможности изменять параметры фильтра времени, по этому в тестах случаются форс-мажоры, которых в реальной торговле быть не должно при правильной конфигурации фильтра времени.
Например, 8-9 ноября в тесте пойман форс-мажор, но в реальной торговле мы его обходим установкой запрета торговли на четверг по всем парам с USD. Правила выставления фильтра времени на 4 важных события из экономического календаря смотрите ниже на этой странице.
Правила для настройки фильтра времени
Смотрите 4 фактора, на которые ставим запрет в фильтре времени, в экономическом календаре:
- Сильные новости, отмеченные тремя звездами ★★★ с 18-7 утра (19-23 мск в календаре).
- Процентные ставки – запрет за сутки до события.
- Банки на праздниках (касается только банков США, потому что торгуем с 18-22).
- Первая пятница месяца – отчет по безработице в США за месяц. В советнике уже настроен запрет на торговлю в эти дни по умолчанию с 18-18. В остальные пятницы время установлено с 18-20.
Пример настройки фильтра времени
Если нужно выставить запрет на открытие позиций, ставим время начала и конца одинаковое, например 18 и 18.
StartHourMonday=18; EndHourMonday=22;
StartHourTuesday=18; EndHourTuesday=22;
StartHourWednesday=18; EndHourWednesday=22;
StartHourThursday=18; EndHourThursday=22;
DFxTimeFriday1=”=Фильтр времени в 1 пятницу месяца на открытие 1 ордера= “;
StartHourFriday1=18; EndHourFriday1=18;
DFxTimeFriday=”=Фильтр времени в 2-5 пятницу месяца на открытие 1 ордера= “;
StartHourFriday=18; EndHourFriday=20;
Важные нюансы при настройке фильтра времени
Обращайте внимание на разницу в часовых поясах в вашем торговом терминале Metatrader4 и в календаре. У разных брокеров время может отличаться.
Лучше всего выбрать часовой пояс в календаре, который будет соответствовать времени вашего терминала, чтобы не путаться. Так же не забывайте о переходе с летнего на зимнее время.
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