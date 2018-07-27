Мультисоветник «D-FX S&T 5.21»

Пример настройки фильтра времени

Если нужно выставить запрет на открытие позиций, ставим время начала и конца одинаковое, например 18 и 18.

StartHourMonday=18; EndHourMonday=22;

StartHourTuesday=18; EndHourTuesday=22;

StartHourWednesday=18; EndHourWednesday=22;

StartHourThursday=18; EndHourThursday=22;

DFxTimeFriday1=”=Фильтр времени в 1 пятницу месяца на открытие 1 ордера= “;

StartHourFriday1=18; EndHourFriday1=18;

DFxTimeFriday=”=Фильтр времени в 2-5 пятницу месяца на открытие 1 ордера= “;

StartHourFriday=18; EndHourFriday=20;

Важные нюансы при настройке фильтра времени

Обращайте внимание на разницу в часовых поясах в вашем торговом терминале Metatrader4 и в календаре. У разных брокеров время может отличаться.

Лучше всего выбрать часовой пояс в календаре, который будет соответствовать времени вашего терминала, чтобы не путаться. Так же не забывайте о переходе с летнего на зимнее время.