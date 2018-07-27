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советники форекс Дмитрия Китаева
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Мультисоветник «D-FX S&T 5.21»
«D-FX S&T 5.21»

Мультисоветник «D-FX S&T 5.21»

8,125 64,997 

Мультисоветник форекс с алгоритмом нейросети, 15 в 1.

Артикул: Н/Д Категория: Метка:

Описание

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Мультисоветник форекс с алгоритмом нейросети, 15 советников в одном.

Ниже описаны тактики, по которым работает форекс мультисоветник «D-FX S&T 5.21». Каждая тактика подкреплена тестами с подробным описанием. Так же обратите внимание на видео, которые находятся во вкладке «Видео» на данной странице, увидите как работает советник по разным тактикам, как его настраивать и т.д.

Мультисоветник «D-FX S&T 5.21» успешно протестирован сотнями трейдеров и все они остались довольны покупкой.

info

Если вы затрудняетесь с выбором тактики для работы мультисоветника форекс «D-FX S&T 5.21», эта статья поможет.

Но главное, что узнаете из статьи – как разложить (диверсифицировать) портфель по нескольким счетам одним мультисоветником.

Описание тактик, тесты и файлы настроек (*.set)

Тактика №1
«Вечернее усреднение»

Тактика №1
«Вечернее усреднение» с индикатором «Сила тренда» на M30

Тактика №1
«Night»

Тактика №2
«Вечерний пирамидинг и усреднение с траллом»

Тактика №2.2
«Mega усреднение и пирамидинг»

Тактика №2.3
«Super Mega усреднение и пирамидинг»

Тактика №2.3
«Super Mega усреднение и пирамидинг» по EURGBP (M30)

Тактика №2.4
«Turbo Mega усреднение и пирамидинг»

Тактика №2.4
«Turbo Mega усреднение и пирамидинг» по паре EURGBP M30

Тактика №2.5
«GIGA Mega»

Тактика №2.6
«Extra Mega»

Тактика №3
«Вечерняя Super Setka»

Тактика №4
«Нейросеть»

Тактика №7.1
«OligarchArrow»

Тактика 7.1.1 и 7.1.2
«Oligarch Arrow (sl+tp). Один ордер – жесткий стоп»

Тактика №7.4
«OligarchCannel+ParabolicSAR»

Тактика №9
«Мельница»

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Тактика №10
«NeiroSetX»

Как получить бонус +250$ от Instaforex

Перейдите на страницу с рекомендуемыми брокерами и внизу найдете инструкции по открытию торговых счетов у каждого из них. Выберите брокера Instaforex и откройте у него торговый счет согласно инструкции и пройдите верификацию.

Пополните торговый счет на сумму не менее 165$ и на данном этапе НЕ выбирайте никаких бонусов.

Заполните заявку на получение бонуса и дождитесь его зачисления. При этом, важно удержаться от совершения сделок на счете, чтобы сумма по эквити была больше или равна 165$, иначе бонус не засчитают.

Если у вас уже есть верифицированный торговый счет, можете открыть новый просто скопировав все данные из этого счета в личном кабинете (так быстрее):

info

Может быть такое, что после открытия торгового счета, он не добавился в список счетов. Чтобы добавить его, найдите письмо с данными вашего счета и введите номер и пароль трейдера в форму, что изображена на скриншоте выше. Нажмите кнопку «Добавить счет» и подтвердите действие по ссылке из письма, которое придет вам. Таким образом ваш торговый счет добавится в этот кабинет клиента.

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Детали

Предположительная доходность 10-300% в месяц
Валютная пара AUDUSD, EURGBP, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDJPY
Тайм фрейм H4, M15, M30, M5
Минимальный депозит $10
Кредитное плечо 1:500 — 1:1000
Открытие позиций "Buy", "Sell"
Мани-менеджмент Есть
Риск-менеджмент Есть
Рекомендуемый брокер Forex4You, Instaforex, Roboforex
Бонусы $165-250 одноразово (только для брокера Инстафорекс), по 30% на следующие пополнения торгового счета (только для брокера Инстафорекс)

Видео

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Все видео по мультисоветнику «D-FX S&T 5.21» в одном плейлисте:

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